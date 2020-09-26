مفيش شنبات.. أحمد موسى عن فشل الجماعة: سيد قطب لو عايش كان كفر الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحدثت بالأمس عن ان الدولة المصرية انتهت.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لقينا 12 حارة، بها فيديو 12 ثانية فقط ، وتجمعات ، مفيهاش ولا واحد بشنب ، وكانوا شوية عيال".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الاخوان صرفوا فلوس كتيرة جدا ، واستغلوا الأطفال والنساء؛ من أجل الخروج في تجمعات ومظاهرات".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السيدات الإخوانيات نزلن إمبارح ، وسيد قطب لو كان عايش؛ كان بهدلهم، لأن المرأة مكانها المنزل وفقا لسياسة سيد قطب ".





واستطرد الإعلامي أحمد موسى:" سيد قطب منع نزول المرأة في الشوارع لان مكانها المنزل فقط، ولكن الإخوان الأن استعانوا بالسيدات في مظاهراتهم، وسيد قطب لو كان عايش كان قتل الإخوان وكفرهم ".