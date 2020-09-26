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توك شو

مفيش شنبات.. أحمد موسى عن فشل الجماعة: سيد قطب لو عايش كان كفر الإخوان

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:23 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  جماعة الإخوان الإرهابية تحدثت بالأمس عن ان الدولة المصرية انتهت.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لقينا  12 حارة، بها فيديو 12 ثانية فقط، وتجمعات، مفيهاش ولا واحد بشنب، وكانوا شوية عيال".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الاخوان صرفوا فلوس كتيرة جدا، واستغلوا الأطفال والنساء؛ من أجل الخروج في تجمعات ومظاهرات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  السيدات الإخوانيات نزلن إمبارح ، وسيد قطب لو كان عايش؛ كان بهدلهم، لأن المرأة مكانها المنزل وفقا لسياسة سيد قطب ".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى:"  سيد قطب منع نزول المرأة في الشوارع لان مكانها المنزل فقط، ولكن الإخوان الأن استعانوا بالسيدات في مظاهراتهم، وسيد قطب لو كان عايش كان قتل الإخوان وكفرهم ".
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