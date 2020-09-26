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رياضة

هل طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي؟ طارق سليمان يجيب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، حقيقة طلب محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، الرحيل في الموسم الأول بعد التعاقد معه قادمًا من بتروجت بسبب عدم مشاركته.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي لم يطلب الرحيل نهائيًا وهو عنيد وتمسك بفرصته".

وتابع: "رغم أن محمد الشناوي لم يطلب الرحيل ولكن كانت حالته النفسية سيئة بسبب عدم مشاركته ولكنني عقدت معه جلسات لتأهيله نفسيًا وبفضل الله نجحت في تأهيله وتجهيزه وتألق بمجرد الحصول على فرصة".

 وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على منافسه طنطا بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول تريبت الدوري المصري برصيد 79 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد "18" نقطة".
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