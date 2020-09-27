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أخبار البلد

أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
باتشيكو مع أمير مرتضى
باتشيكو مع أمير مرتضى في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

وحرص أمير مرتضى منصور، على استقبال البرتغالي باتشيكو، في مطار القاهرة، فور وصوله على متن رحلة الخطوط الهولندية القادمة من امستردام، برفقة كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال، بالإضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود.

من المقرر أن يتولى البرتغالى جايمي باتشيكو، قيادة الزمالك لمدة عام عقب التعاقد معه من قبل الزمالك، بشكل رسمى لتولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض بعدما قاد طارق يحيى الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل كارتيرون.

وكان مسئولو نادي الزمالك اتفقوا مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، علي وضع شرط جزائي في التعاقد 3 أشهر بقيمة 400 ألف يورو. 

أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
محررة صدى مع باتشيكو محررة صدى مع باتشيكو
أمير مرتضى مع باتشيكو أمير مرتضى مع باتشيكو
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
أمير مرتضى استقبله .. جايمي باتشيكو يصل مطار القاهرة.. فيديو وصور
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