AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

24 تصريحا جديدا.. ماذا قال وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد؟

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الهامة أثناء حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد"، أبرز ما أعلنه الوزير في هذا الحوار:

- حصص المواد الأساسية لن يتم شرحها في المدارس هذا العام ولكن ستكون في القنوات التعليمية

- المدارس ستقدم فقط حصص الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع وستقيم الطلاب

- أعمال السنة سيتم حسابها هذا العام بناءً على عدة امتحانات وأبحاث إضافةً إلى محاسبة الطالب على الحضور والغياب وسيتم سؤال الطلاب في الدروس التي يتم شرحها على القنوات التعليمية أولًا بأول.

- سيتم إعلان القرار الوزاري المنظم لـ مجموعات التقوية في شكلها الجديد يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر


- منصة إدارة التعلم الخاصة بالمرحلة الثانوية ستتم إضافة مناهج الثانوية العامة عليها قبل بدء الدراسة بأسبوع


- موضوع إضافة محتوى باللغة الفرنسية على بنك المعرفة والمنصات التعليمية جارٍ العمل لإضافته في أول شهر من بدء الدراسة


- التدريس سيكون بشكل أساسي على القنوات التعليمية والمدرسة ستكون للتقييم والأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع


- أرسلنا للمدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا لتطبيقها في المدارس في العام الدراسي الجديد


- يمكن دفع مصروفات المدارس الحكومية على دفعتين إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني


-العام الدراسي الجديد سيكون عام تقدير المعلم 


- التعليم زمان كان في كتاب وتختة وطباشيرة وماكانش في دروس وكنا بنطلع أوائل.. لكن دلوقتي بقى فيه دلع


- سنتر الدروس الخصوصية صاحبه عامله بيزنس ومش معروف مؤهلاته وممكن يطلع إرهابي أو متحرش ومع ذلك الأهالي بتبعت ولادها بصدر رحب


- مجموعات التقوية تضمن حماية الطلاب لأن مدرسيها معروفون ومعروف أسعارها وإجراءاتها الاحترازية ومحتواها لأن كله تحت رقابة الوزارة


- مجموعات التقوية تدرب الطلاب على التعلم الحقيقي بعيدا عن سياسة تحفيظ الأسئلة والإجابات المتوقعة 


- امتحانات الثانوية العامة "الإلكترونية" لن تكون فيها تظلمات لعدم وجود أي تدخلات بشرية تؤدي إلى أخطاء تستدعي التظلم


- امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية غير قابلة للتسريب لأنها "بتتعمل قبل الامتحان بـ 3 ثواني"


- ألغينا الأسئلة المقالية من امتحان الثانوية العامة الإلكتروني على أن يتم تقييمها بشكل آخر سيعلن عنه فيما بعد


- سنمنح طلاب الثانوية العامة فرصة لتحسين المجموع لتخفيف العبء النفسي على الطلاب


- قبل نهاية الأسبوع ستعلن الوزارة عن خط ساخن وكول سنتر لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور


- إحنا عاملين حسابنا أن في ناس هايجي لها كورونا في المدارس فمش عايزين هلع


- الدولة صرفت في آخر 6 سنوات 500 مليار جنيه على التعليم 


- هناك مليارات يتم صرفها حاليا على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية الجديدة


- أبناؤنا في الخارج متاح لهم متابعة القنوات التعليمية وجميع المنصات وسيمتحنون الثانوية العامة على التابلت في لجان مراقبة


- سيكون لدينا كتالوج واضح لحل ازمات المدارس الخاصة في مصر قبل نهاية العام الحالي


-مسموح للمدارس الخاصة و الدولية ان ترفع مصروفاتها بالزيادات القانونية التي تضعها الوزارة



وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب في العام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي :

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.

- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الدراسة في المدارس الدولية.. الثلاثاء

كل ما تريد معرفته عن طوابع ملفات التقديم في المدارس

بدء الدراسة في المدارس الدولية.. غدا

بدء الدراسة في المدارس الدولية.. اليوم

العام الدراسي الجديد | وزير التعليم : سيتم تسجيل الغياب يوميا لطلاب جميع المراحل الدراسية

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

ترشيحاتنا

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

وزير التعليم: إعلان تفاصيل القرار المنظم لـ مجموعات التقوية الثلاثاء

آخر وقت لصلاة قيام الليل .. اِعرف رأي العلماء

أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

انفراجة وشيكة.. تطورات عاجلة بشأن الدول المحظور دخول رعاياها للكويت

وزيرة سابقة تروي كواليس العمل مع الرئيس السيسي.. فيديو

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أحبطتا مخططا لمعركة أخطر من حروب السلاح

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد