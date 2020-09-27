24 تصريحا جديدا.. ماذا قال وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد؟

- منصة إدارة التعلم الخاصة بالمرحلة الثانوية ستتم إضافة مناهج الثانوية العامة عليها قبل بدء الدراسة بأسبوع
- موضوع إضافة محتوى باللغة الفرنسية على بنك المعرفة
والمنصات التعليمية جارٍ العمل لإضافته في أول شهر من بدء الدراسة
- التدريس سيكون بشكل أساسي على القنوات التعليمية
والمدرسة ستكون للتقييم والأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع
- أرسلنا للمدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة
بمكافحة كورونا لتطبيقها في المدارس في العام الدراسي الجديد
- يمكن دفع مصروفات المدارس الحكومية على
دفعتين إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني
-العام الدراسي الجديد سيكون عام تقدير المعلم
- التعليم زمان كان في كتاب وتختة وطباشيرة وماكانش في دروس وكنا بنطلع أوائل.. لكن دلوقتي بقى فيه دلع
- سنتر الدروس الخصوصية صاحبه عامله بيزنس ومش معروف مؤهلاته وممكن يطلع إرهابي أو متحرش ومع ذلك الأهالي بتبعت ولادها بصدر رحب
- مجموعات التقوية تضمن حماية الطلاب لأن مدرسيها معروفون ومعروف أسعارها وإجراءاتها الاحترازية ومحتواها لأن كله تحت رقابة الوزارة
- مجموعات التقوية تدرب الطلاب على التعلم الحقيقي بعيدا عن سياسة تحفيظ الأسئلة والإجابات المتوقعة
- امتحانات الثانوية العامة "الإلكترونية" لن تكون فيها تظلمات لعدم وجود أي تدخلات بشرية تؤدي إلى أخطاء تستدعي التظلم
- امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية غير قابلة للتسريب لأنها "بتتعمل قبل الامتحان بـ 3 ثواني"
- ألغينا الأسئلة المقالية من امتحان الثانوية العامة الإلكتروني على أن يتم تقييمها بشكل آخر سيعلن عنه فيما بعد
- سنمنح طلاب الثانوية العامة فرصة لتحسين المجموع لتخفيف العبء النفسي على الطلاب
- قبل نهاية الأسبوع ستعلن الوزارة عن خط ساخن وكول سنتر لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور
- إحنا عاملين حسابنا أن في ناس هايجي لها كورونا في المدارس فمش عايزين هلع
- الدولة صرفت في آخر 6 سنوات 500 مليار جنيه على التعليم
- هناك مليارات يتم صرفها حاليا على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية الجديدة
- أبناؤنا في الخارج متاح لهم متابعة القنوات التعليمية وجميع المنصات وسيمتحنون الثانوية العامة على التابلت في لجان مراقبة
- سيكون لدينا كتالوج واضح لحل ازمات المدارس الخاصة في مصر قبل نهاية العام الحالي
-مسموح للمدارس الخاصة و الدولية ان ترفع مصروفاتها بالزيادات القانونية التي تضعها الوزارة