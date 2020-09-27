24 تصريحا جديدا.. ماذا قال وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد؟

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الهامة أثناء حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد"، أبرز ما أعلنه الوزير في هذا الحوار:

-مسموح للمدارس الخاصة و الدولية ان ترفع مصروفاتها بالزيادات القانونية التي تضعها الوزارة

- سيكون لدينا كتالوج واضح لحل ازمات المدارس الخاصة في مصر قبل نهاية العام الحالي

- أبناؤنا في الخارج متاح لهم متابعة القنوات التعليمية وجميع المنصات وسيمتحنون الثانوية العامة على التابلت في لجان مراقبة

- إحنا عاملين حسابنا أن في ناس هايجي لها كورونا في المدارس فمش عايزين هلع

- ألغينا الأسئلة المقالية من امتحان الثانوية العامة الإلكتروني على أن يتم تقييمها بشكل آخر سيعلن عنه فيما بعد

- امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية غير قابلة للتسريب لأنها "بتتعمل قبل الامتحان بـ 3 ثواني"

- امتحانات الثانوية العامة "الإلكترونية" لن تكون فيها تظلمات لعدم وجود أي تدخلات بشرية تؤدي إلى أخطاء تستدعي التظلم

- مجموعات التقوية تدرب الطلاب على التعلم الحقيقي بعيدا عن سياسة تحفيظ الأسئلة والإجابات المتوقعة

- التعليم زمان كان في كتاب وتختة وطباشيرة وماكانش في دروس وكنا بنطلع أوائل.. لكن دلوقتي بقى فيه دلع

- يمكن دفع مصروفات المدارس الحكومية على دفعتين إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني

- أرسلنا للمدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا لتطبيقها في المدارس في العام الدراسي الجديد

- موضوع إضافة محتوى باللغة الفرنسية على بنك المعرفة والمنصات التعليمية جارٍ العمل لإضافته في أول شهر من بدء الدراسة

- أعمال السنة سيتم حسابها هذا العام بناءً على عدة امتحانات وأبحاث إضافةً إلى محاسبة الطالب على الحضور والغياب وسيتم سؤال الطلاب في الدروس التي يتم شرحها على القنوات التعليمية أولًا بأول.

- حصص المواد الأساسية لن يتم شرحها في المدارس هذا العام ولكن ستكون في القنوات التعليمية

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب في العام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي :





- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.





- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.





- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.





- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.





واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:





-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.





- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg ، منصة إدمودو Edmodo.org ، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".



