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رياضة

طارق سليمان: بعض الأصوات من خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي للتدريب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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عمرو ابوبكر
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أنه عمل في الأهلي سنوات طويلة وكان يؤدي دوره بشكل جيد جدا. 

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما عدت الموسم الماضي كان الثلاثة حراس في مستوى معنوي منخفض بعد الخروج من إفريقيا والبطولة العربية".

وأضاف: "استمريت في تدريبهم حتى استعادوا مستواهم مرة أخرى وحققنا الدوري الذي كان يعد إعجازا بعدما قدم الزمالك موسما تاريخيا".

وتابع: "حاليا هناك أصوات تطالب بعدم عودتي إلى الأهلي من خارج النادي لكنها مؤثرة، وهناك كتائب إلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في رأي الجمهور".

وتعقد إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعض الجلسات بين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع مسؤولي مجلس الإدارة لحسم موقف استمراره مع الفريق خلال الفترة القادمة. 

ولم يعلن النادي الأهلي حتى الآن عن موقف فايلر، ولكن يبدو أن الأمور تسير نحو رحيله، وسوف يعلن النادي الأهلي عن موقف المدير الفني السويسري يوم الخميس القادم، كما تم الإعلان عن هذا الأمر.

ويسعى الأهلي ومعه الزمالك في الوقت الحالي، لتقديم عروض جدية في بطولة دوري ابطال افريقيا، التي تقرر اقامة مبارياتها في شهر 10 القادم.

وأنهى الأهلي المنافسة الدوري هذا العام مبكرا وحسم الدرع الـ 42 في تاريخه قبل انتهاء البطولة بأكثر من ٦ جولات. 
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