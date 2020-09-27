طارق سليمان: بعض الأصوات من خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي للتدريب

أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أنه عمل في الأهلي سنوات طويلة وكان يؤدي دوره بشكل جيد جدا.





وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما عدت الموسم الماضي كان الثلاثة حراس في مستوى معنوي منخفض بعد الخروج من إفريقيا والبطولة العربية".





وأضاف: "استمريت في تدريبهم حتى استعادوا مستواهم مرة أخرى وحققنا الدوري الذي كان يعد إعجازا بعدما قدم الزمالك موسما تاريخيا".





وتابع: "حاليا هناك أصوات تطالب بعدم عودتي إلى الأهلي من خارج النادي لكنها مؤثرة، وه ناك كتائب إلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في رأي الجمهور".



