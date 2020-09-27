مصرع 16 شخصا في حادث منجم فحم جنوب غربي الصين

شخصا مصرعهم في حادث منجم فحم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، بسبب المستوى المفرط لأول أكسيد الكربون.





وذكرت السلطات المحلية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن أول أكسيد الكربون تجاوز حد الأمان في المنجم، ما أدى إلى محاصرة 17 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت بكين، قبل أن يتمكن رجال البحث والإنقاذ من انتشال 16 جثة ونقل عامل واحد إلى المستشفى عثر عليه على قيد الحياة.





ووقع الحادث في منجم "سونغتساو" للفحم التابع لشركة طاقة محلية بحي "تشيجيانغ" الساعة 12:30 صباح اليوم الأحد، فيما دخل فريق إنقاذ

مكون من 75 عضوا إلى المنجم، وهرع 30 عاملا طبيا إلى مكان الحادث الذي لم تعرف أسبابه وملابساته حتى الآن.







