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محافظات

بتكلفة 23 مليون جنيه.. رفع كفاءة المحولات وشبكات الكهرباء بـ كفر الشيخ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
رفع كفاءة المحولات
رفع كفاءة المحولات وشبكات الكهرباء بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمراكز وقرى ومدن المحافظة، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء لاستيعاب الأحمال لـ 12 محول قدرة 500  ك. ف. أ بمنطقتي بدر والمزرعة بمدينة بيلا بتكلفة مالية 770 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى صندلا بـ 16كم موصلات بقرى غرب كفر الشيخ  بتكلفة مالية مليون و218 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى محلة القصب بـ 4 كم موصلات بقرى غرب كفر الشيخ  بتكلفة مالية 254 ألف جنيه.


وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما تم  تجديد مغذى أريمون  بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة مالية 294 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى محلة موسى بقرى غرب كفر الشيخ  بـ 7 كم موصلات بتكلفة مالية 437 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات عمومي "1،3،4،7 " بـ 7كم موصلات لرفع كفاءة لوحة توزيع مدينة كفر الشيخ  بتكلفة مالية 5 مليون و722 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات عمومي " 12، 13، 14 " بـ 1,8كم موصلات لرفع كفاءة لوحة  توزيع سخا الجديدة  بمدينة كفر الشيخ بتكلفة مالية مليون و458 ألف جنيه.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم إحلال وتجديد جزء من مغذى شعلان من محول المعدية حتى آخر المغذى بـ 14كم موصلات بمدينة بلطيم  بتكلفة مالية 613 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى أبو بدوى بـ 12كم موصلات و705م كابلات بمدينة بيلا بتكلفة مالية مليون و244 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذى سنديون بـ 5كم كابلات و6 عمود وبرج بمدينة فوه بتكلفة مالية 4 ملايين و800 ألف جنيه.

وأضاف، كما تضمنت الأعمال إحلال وتجديد لتقسيم مغذى الوزارية رقم "1 " بـ 6 كم موصلات بـ 24 عامود وبرج بقرى شرق كفر الشيخ  بتكلفة مالية 4 ملايين و769 ألف جنيه، كذا إنشاء مغذي جديد للربط مع الشيخ مبارك بـ 2كم كابلات بمدينة برج البرلس بتكلفة مالية 2 مليون و185 الف جنيه، ليبلغ إجمالي إنجازات الأعمال 23 مليونا و755 ألف جنيه.
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