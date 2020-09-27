AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إجراء أكثر من 106 آلاف فحص في 24 ساعة.. الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:48 م
الإمارات تسجل 851
الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 106,034 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم ذلك في الكشف عن 851 حالة إصابة جديدة.


وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91,469 حالة.


كما أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الوفيات 412 حالة.


وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 868 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء  80,544 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا وفيات.. الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 58.913 حالة .. الإمارات تسجل 351 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بعد إجراء 71216 فحصا في 24 ساعة.. الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بـ كورونا

الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا.. والإجمالي يتخطى 71 ألف حالة

صفر وفيات.. الإمارات تجري 87 ألف فحص لكورونا وتسجل 513 إصابة

ترشيحاتنا

لو 2 مليار كفاية يبقى ننطلق.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ أهالي مسطرد

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

شاهد.. أول فيديو للحرب بين أذربيجان وأرمينيا

قميص نوم لليلة الامتحان.. متحرش الجامعة الأمريكية يعترف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور

لأول مرة.. ظهور بي ام دبليو X8 الجديدة أثناء اختبارها.. صور