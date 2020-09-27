جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش اتفاقية الميركوسور.. غدًا









وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الندوة تعقد بحضور مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، و تامر منصور أمين عام الغرفة العربية البرازيلية.









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وأوضح «يوسف» أن الندوة تستعرض أهم الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الأسواق الدولية وآخر مستجداتها، فضلًا عن اتفاقية الميركوسور مع دول البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراجواي.









وأضاف: "كما ستتم مناقشة تطبيق المرحلة الرابعة من التخفيضات الجمركية، وشرح قواعد المنشأ للحصول علي الاعفاء الجمركي بجانب شرح كيفية النفاذ إلى السوق البرازيلية".