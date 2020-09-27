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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش اتفاقية الميركوسور.. غدًا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:02 م
صادرات و تجارة دولية
صادرات و تجارة دولية
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ولاء عبد الكريم

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، غدًا الاثنين، لقاءً موسعًا عن الاتفاقيات التجارية المصرية وخاصة اتفاقية الميركوسور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الندوة تعقد بحضور مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، وتامر منصور أمين عام الغرفة العربية البرازيلية.


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وأوضح «يوسف» أن الندوة تستعرض أهم الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الأسواق الدولية وآخر مستجداتها، فضلًا عن اتفاقية الميركوسور مع دول البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراجواي.


وأضاف: "كما ستتم مناقشة تطبيق المرحلة الرابعة من التخفيضات الجمركية، وشرح قواعد المنشأ للحصول علي الاعفاء الجمركي بجانب شرح كيفية النفاذ إلى السوق البرازيلية".

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