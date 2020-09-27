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محافظات

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني في سوهاج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:35 م
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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أنغام الجنايني

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أروقة مركز شباب مدينة ناصر بسوهاج، وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بسوهاج.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، برفقة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة.


وتابع الوزير خلال الجولة فعاليات انتقاء واختيار الموهوبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي ينفذ بالمركز في رياضات الجودو وتنس الطاولة وألعاب القوى والتايكوندو، بجانب تفقده لصالة اللياقة البدنية.


وتابع أيضًا مستجدات أعمال التطوير الأخيرة بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بعد فترة التوقف. 


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وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تمهيدًا لجولة تفقدية لبعض المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة و السادة مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة والمحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب.


وقال صبحي: "نعمل علي  دعم المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية بكافة المحافظات وبخاصة الصعيد والنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية من أجل استثمار طاقات الشباب والعمل على الارتقاء بالرياضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية". 

وثمن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة، وقال إنها تعكس اهتمام الدولة والحكومة بأبناء الصعيد كجزء أصيل من الوطن.

ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته بإطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات بداية من كورنيش النيل حتي مبني جامعة سوهاج القديمة، يعقبها افتتاح ملعب خماسي وحضور المهرجان الختامي لمشروع الايتام وتفقد طرح الأكوابارك بنادي الرحلات بحي الكوثر، وتفقد استكمال المبني الإداري والصالة الأولي والثانية بنادي الإيمان للمعاقين.
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني في سوهاج
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني في سوهاج
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني في سوهاج
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني في سوهاج
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بمركز التعليم المدني في سوهاج
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