AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الجنس والنوع.. خطأ جسيم يرتكبه العلماء في محاولات إنتاج لقاح كورونا.. تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
اتخذت الأبحاث الطبية نهجًا واحدًا يناسب الجميع، حيث جمعت النساء والرجال معًا على الرغم من الأدلة العديدة على أن الجنسين يختلفان في كيفية التقاط الأمراض ومكافحتها.

يبدو أن فيروس كورونا المستجد هو مثال عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين الجنسي ، حيث يُعتقد أن الرجال يصلون إلى ضعف احتمال وفاة النساء بسبب الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وأشار تحليل جديد إلى أن العلماء المشاركين في السباق لتطوير اللقاحات والعلاجات الطبية لفيروس كورونا لم يولوا اهتمامًا كبيرًا لهذه التباينات بين الرجال والسيدات، لكن هناك دراسة لا تزال قيد المراجعة ، 

ووجد الباحثون أن 416 فقط من 2484 تجربة سريرية لـ Covid-19 تذكر الجنس / النوع كمعيار توظيف في قاعدة بيانات ClinicalTrials.gov.

ولم يكن هناك سوى 11 تقريرًا أصليًا عن التجارب السريرية العشوائية التي تم نشرها من قبل المجلات في يونيو ، ولم يتم تصنيف أي من التحليلات حسب الجنس - على الرغم من أن كل دراسة ذكرت عدد المشاركين من الإناث والذكور.


و ركزت إحدى هذه  الدراسات على مادة الهيدروكسي كلوروكين (HCQ) ، وهو دواء مضاد للملاريا منذ عقود ولّد في البداية ضجة كعلاج محتمل لـ Covid-19، وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة "سابين أورتيلت بريجيوني" ، رئيسة قسم الجنس والطب الحساس للنوع في جامعة رادبود  في هولندا ، إن HCQ يسبب آثارًا جانبية لنظم القلب يمكن أن تكون مميتة ، ومن المعروف أن الآثار الجانبية للدواء أكثر انتشارًا لدى النساء.

وأشارت إلى أنه  إذا لم تقدم تحليلًا مصنّفًا حسب الجنس سواء ذكر أو أنثى  لعقار مثل الذي يحاول العلماء الوصول إليه لعلاج فيروس كورونا، سيكون الوضع اخطر من الفيروس ذاته. 

"النساء لسن مجرد رجال صغار"  هكذا قالت الدكتورة كارا تانينباوم ، المديرة العلمية في المعاهد الكندية للأبحاث الصحية: "لدينا هرمونات ومستويات مختلفة ، وكلى أصغر حجمًا وأنسجة دهنية أكثر حيث يمكن أن تتراكم الأدوية". "هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأمور تسوء."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

21 دواءً تساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

نشرة المرأة| بالتيجر أسماء شريف منير.. أضرار حبوب منع الحمل.. المضاد الحيوي يهدد مرضى كورونا

للرجال والسيدات.. اكتشاف خليط طبيعي لزيادة القدرة الجنسية

خلطة لـ علاج الضعف الجنسي بمكونات طبيعية

أقوى منشط طبيعي.. فوائد الزنجبيل للرجال

ترشيحاتنا

مطالبات بإعدامه.. موجة غضب تجتاح المصريين بسبب واقعة المدرس المتحرش

بعد افتتاح الرئيس السيسي لمجمع مسطرد.. البترول تعلن خبرا سارا للمصريين

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

تعدى على حرمة القرآن.. القبض على آسيوي في الكويت

جريئة وأنيقة.. منى زكي تشعل السوشيال بإطلالات صيفية |شاهد

الجنس والنوع.. خطأ جسيم يرتكبه العلماء في محاولات إنتاج لقاح كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث