موجز السوشيال ميديا.. نبيل الحلفاوي: الزمالك عارف إن الدوري أهم من الفوز على الأهلي.. حمدي فتحي يدعم ربيعة بعد إصابته بالخلفية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

















علق الفنان نبيل الحلفاوي على تغريدة احد متابعيه عبر حسابة حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.





وكتب المتابع "‏مش حقيقي.. همه عارفين كويس إن بطولة الدوري أهم من الفوز بماتش حتى لو كان الأهلي.

وده الدليل من السنة التي فازوا فيها بالدوري واتغلبوا من الأهلي".

















نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها بإنستجرام فيديو مجمع لها مع زوجها مصطفى جاد على كلمات اغنيتها خلاص يا قلبي.









وعلقت كارمن سليمان موجهة الشكر لمتابعيه ارسلت لها الفيديو قائلة " من احلى الفيديوهات اللي اتعملت شكرا على الهدية الجميلة دي".

















وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقه بالفريق رامي ربيعة بعد اصابة الاخير يتمزق في العضلة الخلفيه.





ونشر حمدي فتحي صورة له مع رامي ربيعة وعلق عليها قائلا " الف سلامة عليك يا حبيبي ان شاء الله ترجع احسن".

























دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على فريق الجونه بصعوبه ب ٤ اهداف مقابل ٣ في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.



