مطالبات بإعدامه.. موجة غضب تجتاح المصريين بسبب واقعة المدرس المتحرش

عرضت قناة «العربية» تقريرا عن قضية تحرش معلم بتلميذة، بعد تحرش مدرس مسن بتلميذته داخل غرفة مغلقة وحاول احتضان الطفلة وتقبيلها بينما صور شخص أخر الحادثة من نافذة مقابلة للغرفة.





وأكد التقرير، أن الفيديو أثار غضبا واسعا لدى الشارع المصري وهز الرأي العام ونبهه إلى تلك القضية من جديد.





وذكرت القناة أن ناشطين طالبوا بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لتصل إلى الإعدام.





وتصدر هاشتاج «إعدام المدرس المتحرش»، مواقع الالتواصل الإجتماعي "فيس بوك، وتويتر"، وتم القبض على المدرس المتحرش من قبل الأجهزة الأمنية بعدما نجحت وزارة الداخلية بتحديد هويته.