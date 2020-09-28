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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ الشهر الماضي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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شريف سيد
أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أدنى مستوى منذ ظهور موجة جديدة للفيروس في البلاد. 

ووفقا للسلطات المحلية في كوريا الجنوبية، فإن الحالات الجديدة بينها 40 حالة محلية و10 حالات قادمة من الخارج. 

وتعد هذه الأرقام هي الأدنى منذ 11 أغسطس، قبل ظهور مجموعة جديدة من الإصابات بسبب كنيسة حضر أعضاؤها مسيرة مناهضة للحكومة في سيول في 15 أغسطس، مما رفع الحصيلة اليومية إلى أكثر من 440 في أواخر الشهر الماضي.

ودفع تفشي المرض الحكومة إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة للتباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر تناول الطعام ليلًا.

وتم تخفيف بعض القواعد في الأسابيع الأخيرة بعد تباطؤ معدل الإصابات اليومية، لكن المسؤولين لا يزالون في حالة تأهب قصوى قبل عطلة عيد الشكر الكورية في تشوسوك هذا الأسبوع. 


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