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رياضة

خلافة فايلر.. 4 مدربين من ألمانيا والتشيك والأرجنتين وإيطاليا على طاولة الأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي تفاضل حاليًا بين 4 مدربين أجانب من المانيا والتشيك والأرجنتين وإيطاليا  لإختيار احدهم لتولي قيادة الفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيهي فاير الذي سيرحل الخميس المقبل.

 وتؤجل إدارة الأهلي الإعلان عن اي شئ حتي بداية شهر أكتوبر تجنبًا لإمكانية مطالبة فايلر بالشرط الجزائي والمقدر بشهرين من راتبه لكن في بداية الشهر المقبل يمكن لأي طرف إعلان فسخ التعاقد.

وكلفت لجنة التخطيط، امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالتفاوض مع الرباعي وتم بالفعل ترتيب اسمائهم وهناك موافقة مبدئية لقيادة الأهلي.

وقالت مصادر إن الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة في ملف المدرب خاصة بعدما أبدي السويسري فايلر تغيير نسبي برغبته في قيادة الفريق خلال المباريات المتبقية بدوري أبطال أفريقيا.
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