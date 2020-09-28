رحلة إلى عالم المسرح إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح

تستمر الهيئة العربية للمسرح في إثراء المكتبة المسرحية العربية بإصدار كتب حول الثقافة المسرحية وفي مختلف تخصصات أبي الفنون النظرية منها والتقنية ولمختلف الفئات والأعمار بغية تنمية القيم المعرفية لجيل المستقبل في وطننا العربي.





وصدر حديثًا كتاب "لليافعين والناشئة" ينضاف إلى قائمة منشورات الهيئة تحت عنوان "رحلة إلى عالم المسرح" تأليف الباحث المسرحي المصري د.محمد أبو الخير، والكتاب صدر في (56 صفحة) ضمن سلسلة ثقافة مسرحية (العدد 4).





كتاب أهداه مؤلفه إلى جيل المستقبل المحب للمعرفة في عالمنا العربي، ويخبر القارء في المقدمة بأن هذا الكتابسيأخذه في رحلة عبر الزمان والمكان لكي يتعرف على عالم المسرح، بأسلوب بسيط - يقدم تعريفا ومعلومات عن عناصر هذا الفن - يجمع في تناسق بين الكلمة والصورة.





يقول أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في كلمة تمهيدية للكتاب "لأننا نهتم بثقافة مسرحية موجهةلأجيالنا القادمة، ضمن رؤية تكامل الجهود في المسرح المدرسي خدمة لتوجهاتها، وانسجاما مع اهتمامنا بمسرح الناشئة، يأتي هذا الكتاب الذي أعده د.محمد أبو الخير، وهو من الأسماء اللامعة في مصر والوطن العربي.





ويضيف إسماعيل عبد الله نقدم الكتاب بدورنا لبناتنا وأبئنا من سن 12 إلى 18 ليكون عتبة معرفية وممتعة لهم ضمن مسار الثقافة العامة، عتبة تفتح الأفق لمن يريد منهم أن يستزيد أو يتعمق في هذا الفن النبيل "المسرح" الذي نعمل معا من أجل أن يكون مدرسة للأخلاق والحرية.





احتوى فهرس الكتاب على العديد من العناوين: المسرح متعة وفكر - تاريخ المسرح في العالم - المسرح والتكنولوجيا - هل عرف العرب المسرح؟ - ألوان من فنون المسرح - (الأوبرا، الأوبريت، خيال الظل، السامر، الحكواتي، صندوق الدنيا، التمثيل الصامت) - المسرح الموجه للأطفال- مراحل إنتاج العرض المسرحي: المخرج المسرحي، النص المسرحي، تدريبات القراءة، تحديد أدوار الممثلين، تدريبات الحركة وخشبة المسرح، التدريبات النهائية للمناظر والملابس، أجهزة الإضاءة، المكياج والأقنعة، الموسيقى).











