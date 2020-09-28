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تعليم

فرش وتجهيز المدرسة الزراعية بالحمام استعدادا العام الدراسي الجديد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:24 م
مدرسة الخلفاء الراشدين
مدرسة الخلفاء الراشدين
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ايمن محمود
 تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تجهيز مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية بقرى بنجر السكر بمدينة الحمام.


وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزراة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من استلام المبنى الجديد لمدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية بالقرية 27 بنجر السكر عقب الانتهاء من امتحانات العام الدراسى الماضى وتم البدء فى نقل أثاث المدرسة من المدرسة القديمة إلى المدرسة الجديدة.

وأضاف أنه تم أيضا نقل المعدات والورش حيث تم نقل الجرار الزراعى والآلات الزراعية الى المدرسة الجديدة وجار نقل مواتير الرش والصوبة وبعض المكاتب وسيتم الانتهاء نهائيا من النقل الى المدرسة الجديدة خلال  الأسبوع المقبل.
 
وأكد النيلي أن المدرسة ستعمل على تقليل الكثافات ولخدمة طلاب الثانوي الفنى الزراعى بالمنطقة خاصة باعتبارها منطقة زراعية وحاجة الأهالى إلى التوسع فى ذلك النوع من التعليم لخدمة المجتمع المحلى. 

وأشار إلى أن المدرسة سعة 9 فصول بالإضافة الى الورش والمعامل وبتكلفة 12 ونصف مليون جنيه.
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