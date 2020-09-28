طارق يحيي: مصدوم من رد فعل ياسر ريان.. وتصدر التريند أمر لا يشغلني

أعرب طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن إسيتائه إزاء قيام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتضخيم العديد من الأزمات بشكل كبير.





وقال طارق يحيي،في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:"لا أدخل في أي أزمات، وكل ما يقال عن رغبتي في اعتلاء التريند كلام غير صحيح، السوشيال ميديا في مصر صعبة جدا، أتحدث دائما بعفوية ولا أشغل نفسي بما يقال".





وأضاف: "ياسر ريان صديقي، ولم أتخطى حدودي، كنت أتحدث بكل صراحة، ولم أكن أتوقع أن يكون رد الفعل بهذه الطريقة على كلامي".





وواصل: "الجونة فريق جيد ولديه لاعبين مميزين وطموحين، وهم عناصر مميزة لعبوا في الأهلي والزمالك، وحذرت اللاعبين منهم، ووجهت اللوم لبعض عناصر الجونة بعد المباراة".





واختتم طارق يحيي حديثه،قائلا: "لم أكن أعرف أن الموضوع سيتطور بهذا الشكل، وفوجئت بأن ياسر ريان خرج ليتحدث عني، وفوجئت بنجله يقوم بكتابة بعض المنشورات عبر فيس بوك، أكن كل التقدير والاحترام لمسئولي ولاعبي الجونة، والعلاقة جيدة مع الجميع".







