تقدم 179 ألف مواطن للتصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمدى الوعى والحرص الكبير للمواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء حيث يعد قانون التصالح بمخالفات البناء دعوة للتصالح قدمت الدولة تسهيلات كبيرة بشأنه لتأتى أهمية التصالح في مخالفات البناء بالنسبة للمواطن في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات والمبانى المخالفة بعد التصالح بالإضافة الى استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح في مخالفات البناء فى تنفيذ مشروعات خدمية فى شتى القطاعات لخدمة المواطن وكذا الحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية.





وأشار محافظ البحيرة، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ أكتوبر القادم.





وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذلك أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 179 ألفا و258 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 682,5 مليون جنيه.



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