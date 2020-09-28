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أخبار العالم

تأجيل الانتقال للمرحلة الخامسة.. الكويت تسجل 437 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:15 م
الكويت تسجل 437 إصابة
الكويت تسجل 437 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ345 إصابة في اليوم السابق،  ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103544 حالة.


وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 605 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 95511 حالة.

في سياق متصل نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء، رأى تأجيل الانتقال للمرحلة الخامسة خلال اجتماعه اليوم، حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر حكومية، إن المجلس لن يتخذ أي قرار بشأن تخفيض مدة الحجر للعائدين من الخارج، كما سيتم استمرار قائمة الدول الـ34 الممنوعة من دخول البلاد، وجارٍ تقييمها بشكل يومي. 

وعن عودة الحظر الجزئي، كشفت المصادر أن كل الاحتمالات واردة، حسب درجة الخطورة، وجارٍ دراسة وتقييم حالات الإصابات الجديدة بكورونا، وعدد الأسرة والوفيات في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تقريرًا شاملًا ستقدمه السلطات الصحية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيتم على ضوئه اتخاذ أي إجراء احترازي.
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