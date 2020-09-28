AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في الجيم .. ظهور جديد لـ منى ممدوح

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:23 م
منى ممدوح
منى ممدوح
Advertisements
قسم الفن
نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت فى الصورة وهى فى صالة الجيم ترتدى ملابس رياضية، وتربط شعرها إلى الوراء وكتبت على الصورة قائلة: "دعونا نعمل فى صمت" وظهرت بدون مكياج.

يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.


كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.

من المعروف عن منى ممدوح أنها جريئة بملابسها التي تظهر بها في المناسبات والتي تنشرها عبر حسابها بمواقع السوشيال ميديا.
في الجيم .. ظهور جديد لـ منى ممدوح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على البحر.. منى ممدوح فى إطلالة جديدة علي إنستجرام ..شاهد

على البحر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة مثيرة عبر إنستجرام

قميص شفاف مكشوف الصدر.. إطلالة جريئة لمنى ممدوح على حمام السباحة

إطلالة جريئة .. منى ممدوح تنشر أحدث فيديو على إنستجرام

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا

بتصريحات مثيرة.. أردوغان يصعّد من لهجته ضد أرمينيا

أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

خلافة فايلر.. 4 مدربين من ألمانيا والتشيك والأرجنتين وإيطاليا على طاولة الأهلي

أسود X أصفر.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على يخت.. شاهد

أسفل السرير.. العثور على جثة سيدة أفريقية في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

بفستان أبيض وشعر كيرلي ..علا رشدي تخطف الأنظار من دهب