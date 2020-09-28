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فن

فيديو جديد .. رايا أبى راشد تستعرض أناقتها على إنستجرام .. شاهد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رايا ابى راشد فيديو لها تستعرض فيه  أناقتها  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : 

جمال لا نهاية له - كلك نشاط وحيووووويه وجمال - أنت رائعة بشكل مذهل.



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ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.


يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».


ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.



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