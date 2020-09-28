AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. سيناريو الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي وفايلر.. والخطيب يستقر على رحيله

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:42 م
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يغادر القاهرة في الساعات الأولي من صباح الخميس.

ومن المقرر أن يقود فايلر المران الأخير غدًا باستاد مختار التتش قبل أن يعلن قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

وستكون مواجهة الترسانة المقرر لها بعد غد الأربعاء في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر هي الأخيرة فايلر بالقاهرة.

وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حول السويسري رينيه فايلر الذي قدم اقتراحين للإدارة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت المصادر إن فايلر طلب السفر فجر الخميس على أن يقضي إجازة خمسة أيام فقط ويعود بعدها لقيادة الفريق في مباريات دوري أفريقيا ولكن دون اي ضمانات للعودة وهو ما رفضته لجنة التخطيط.

وأضافت المصادر أن فايلر عرض أيضًا تعديل بند الرحيل وترحيله لما بعد بطولة أفريقيا شريطة أن يحصل على 4 أيام إجازة كل شهرين دون الالتزام بأجندة مباريات الفريق وهو ما رفضته لجنة التخطيط أيضًا وتم الاستقرار علي رحيله بشكل نهائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي

جلسة للخطيب مع فايلر لحسم قضية الرحيل.. والنحاس ويوسف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

كواليس الساعات الأخيرة في أزمة فايلر ومسئولي الأهلي

الخطيب يضع سيناريوهات أزمة فايلر في إجتماع الشيخ زايد

الأهلي يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر

ترشيحاتنا

زوجة فايلر تهز عرش الأهلي .. حكاية 5 نساء حسمن مصير أزواجهن مع الساحرة المستديرة

وزيرة الصحة تدعو المصريين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية الخاصة بفيروس كورونا

بخطأ من سلاحه| الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة جندى من حراس الكاتدرائية بطلق ناري

آداب قراءة القرآن الكريم .. 12 أمرا عليك اتباعها لتنال الأجر العظيم

الزمالك يستأنف تدريباته في حضور باتشيكو

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون

مشهد أليم.. عروس تدخل في نوبة صرع أمام المعازيم ورد فعل قوي من عريسها| صور

3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج التشنجات العضلية .. احرص عليها