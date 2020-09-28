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مرأة

6 طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان بسرعة .. طريقة صنع معجون فعال فى قتل البكتيريا وإزالة البلاك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:36 م
6 طرق طبيعية لعلاج
6 طرق طبيعية لعلاج الام الاسنان بسرعة .. وطريقة صنع معجون فع
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اسماء محمد

تعد آلام الأسنان من أكثر الآلام شيوعا بين البشر وللأسف عادة ما تكون شديدة الوجع بشكل لا يمكن تحمله لحين الذهاب للطبيب وإصلاح العيوب الموجودة بها أو فى اللثة كما ان الالم ينتج فى معظم الاحيان عن تكون البكتريا داخل الفم وعدم تنظيفه جيدا لذا فان استخدام معجون فعال وقوى لايضر اللثة من الامور شديدة الاهمية.


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وقدم موقع "webmd" عدة طرق طبيعية تساعد فى علاج وجع الاسنان بشكل سريع .

محلول ملح

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو غسل الأسنان بالماء الدافئ والمالح في فمك، المزيج الجيد هو نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى 8 أونصات من الماء. ابصقها ولا تبتلعها. يمكنك أيضًا استخدام الخيط برفق حول السن المؤلم لإزالة أي أجزاء من الطعام قد تكون عالقة.


ضغط الباردة

ضع كيس ثلج على خدك لعلاج تورم الوجع بسبب مشاكل الاسنان حيث يساعد في تخفيف الألم، خاصةً إذا كنت قد كسرت أسنانك أو خلعتها، قد يعني التورم أيضًا أن لديك خراجًا وكيسًا من الصديد والمادة اللزجة في عمق جذور أسنانك، وهذا يمكن أن يسبب عدوى خطيرة في الفك والأسنان الأخرى. تشمل العلامات الحمى واللثة الحمراء.


جليد

امسك  الثلج في يدك، على نفس الجانب من الجسم مثل السن المؤلم. افركي الثلج في الفراغ بين الإبهام والسبابة لمدة 7 دقائق ، أو حتى تتخدر المنطقة. و يعتقد الباحثون أن الجليد يوقف إشارات الألم إلى دماغك.


زيت القرنفل

قم بوضعه على المنطقة المؤلمة، أو انقعي كرة قطنية وربتي بها على الأسنان واللثة. قد يكون فعالًا مثل البنزوكائين ، المكون المخدر في جل وجع الأسنان الذي لا يستلزم وصفة طبية، عندما تقوم بسحق أحد هذه الفصوص، تقوم بإفراز الأليسين، وهو سائل زيتي ومقاوم للأمراض الطبيعية. يمكنك محاولة مضغ قطعة من الثوم أو وضع قطع صغيرة على أسنانك.



خلاصة الفانيليا

مستخلص الفانيليا به كحول ويستطيع تخدير الألم لبعض الوقت، وقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفانيليا على الشفاء. استخدم إصبعك أو كرة قطنية لوضع كمية صغيرة على الأسنان واللثة المؤلمين.


شاي النعناع

يساعد كيس شاي النعناع المبرد بشكل كبير فى تهدئة الام اللثة والأسنان.

 

صنع معجون اسنان

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قدم  موقع " برايت سايد"  طريقة سهلة لصنع معجون أسنان طبيعي في المنزل أكثر قوة فى تنظيف وتبييض الاسنان :

مكونات معجون الاسنان:

ملعقة صغيرة جل الصبار

4 ملاعق صغيرة جلسرين نباتي

1/2 كوب صودا الخبز

ملعقة صغيرة من زيت الليمون العطري

كوب ماء

 

طريقة العمل والاستخدام 

امزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد

قم بتنظيف أسنانك بهذا الخليط جيدا وستلاحظ ا نها تبدو أكثر بياضًا وأكثر لمعانًا وصحة في وقت قصير جدا.

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