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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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آمنة عبد العظيم
ينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وفقا لموقع gold price today.

بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الاثنين 816 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 اليوم نحو 933 جنيها.

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وعيار 18 سجل اليوم 699 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1864 دولارا للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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