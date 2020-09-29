أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال.. محمد رمضان يعد جمهوره بأفلام عالمية.. والأرصاد تحذر من سيول قادمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





سخر الإعلامي أحمد موسى، من تعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،، أن أحد المواطنين الشرفاء قام بواجبه وضرب الإرهابي على قفاه أثناء مهاجمة مصر على الهواء.





قال الفنان محمد رمضان، إن التمثيل ليس مهنة فردية بل مهنة قائمة على فريق تمثيل وتصوير وإخراج وإنتاج متكامل يعمل على قلب رجل واحد لإنجاح أي عمل فني.

وأضاف محمد رمضان في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أن تكون فردا في جماعة الأسود أفضل من أن تكون قائد النعام".





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن تكليفات الرئيس السيسي كانت واضحة باستعجال الحكومة فى اصدار الاشتراطات الجديدة للبناء في مصر .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن هناك اجتماعا مرتقبا بين رئيس الوزراء مع اللجنة الواضعة للاشتراطات الجديدة للبناء".





قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إن الإخوان الإرهابية هاجمت والده أثناء تشيد السد العالي؛ موضحا أنه يؤمن الان احتياجات مصر المائية لحين انتهاء مؤامرة سد النهضة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: أنه يسير وهو مرفوع الرأس لأنه نجل الزعيم جمال عبد الناصر، لافتا أن الشعب المصري يرفع صورة والده في كل الاحتفالات أي ان كانت.



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن ارتفاع نسب الرطوبة هي التي تشعرنا بحرارة الطقس، مؤكدا أن السيول في مصر خريفية وليست شتوية.

وأضاف "عبد العال"، أثناء لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة تصدر دائما إنذارا لجميع المحافظات القريبة من الجبال لنزول الأمطار والسيول في تلك المناطق.





قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن التصريحات المنشورة حول فرض رسوم مالية على متعلقات الركاب أسيء فهمها؛ مرددا: «متعلقات ركاب السكة الحديد لن يفرض عليها رسوم».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المتعلقات الشخصية لركاب السكة الحديد لن يفرض عليها رسوم مهما كان وزنها؛ منوها بان البعض يعمل في التجارة ويقوم بنقل بضائع وسوف يتم دفع رسوم عليها .

بالتزامن مع مباحثات مصر.. هروب 3000 مسلح من ميليشيات أردوغان في ليبيا قال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن مباحثات الغردقة بين الليبيين قائمة على مبادرة القاهرة؛ موضحا أن الليبيين يرفضون التدخل الليبي السافر في الأراضي الليبية.

وأضاف في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الهدف من مباحثات الغردقة بين الليبيين؛ هو الوصول إلى تفاهم، مرددًا «نبحث عن حلول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».

مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف آخر تفاصيل مفاوضات الغردقة.. فيديو قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، إنه منذ مدة انطلق العديد من المبادرات والاجتماعات واخرها اجتماع برلين الذي نتج عنه الاتفاق على بعض النقاط بالإضافة إلى المبادرات التي قام بعملها رئيس مجلس النواب الليبي.

وأضاف فتحي المريمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن بعد ذلك تم الاجتماع في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وخرجنا بمبادرة إعلان القاهرة والذي حدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء وهي سرت والجفرة.





أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حز ب مستقبل وطن ، إقبال عدد كبير على انتخابات مجلس النواب خاصة من المرشحين، وأنه ترشح حتى الآن أكثر من 4000 مرشح.



وأشار "الخولى " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه أصبح لدينا جميع القوى الانتخابية داخل المربع الانتخابى مما تعد ميزة فى حد ذاتها، موضحًا أن الأحزاب بدأت تأخذ شكلها طبيعى وبالتالى النائب ينجح بحزبه وشعبيته .





قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن منظومة التعليم الفني فى مصر بدأت في التحسن، مشيرا إلى أن اللإقبال هذا العام على المدارس الفنية أكثر من العام الماضي، لكن لا بد أن نأخذ فى الاعتبار أن طلاب الشهادة الإعدادية جميعهم نجحوا هذا العام ولذلك فإن الأعداد كثيرة هذا العام.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن طلاب التعليم الفني الذين تقدموا لإجراء امتحانات نهاية العام بلغوا 770 ألف طالب، بينما أن أعداد طلاب الثانوية العامة الذين أجروا امتحانات نهاية العام 650 ألف طالب فقط.