قيمته 40 مليون جنيه.. مصر المقاصة يكشف حقيقة عروض الأندية لضم محمد إبراهيم





وأكد بكري سليم، في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت" أن محمد إبراهيم تلقي عددا من العروض للرحيل عن الفريق، ولكنها ليست بشكل رسمي بين الأندية .





وأضاف أن العروض كانت من خلال وكلاء اللاعبين فقط، ولم يصل اي عرض رسمي حتى الآن.





ونوه إلى أن محمد ابراهيم حتى الان لم يحدد وجهته المقبلة، ورغبته في الانضمام لأي من الأندية المصرية او الخليجية .





وأضاف ان مصر المقاصة حدد مبلغ 40 مليون جنيه للموافقة على رحيل محمد ابراهيم.

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لـ نادي مصر المقاصة، عن حقيقة قرب رحيل محمد إبراهيم، نجم الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل تلقيه عددا من العروض المصرية والخليجية.