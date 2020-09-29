مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري أبطال اوروبا والدوري الإسباني والدوري المصري
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
أمونيا نيقوسيا القبرصي X أولمبياكوس اليوناني - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD5
فرينكفاروزي المجري X مولده النرويجي - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD6
ديناموكييف الأوكراني X جينت البلجيكي - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال سوسيداد X فالنسيا - 7:00 مساء - beIN SPORT FR HD3
خيتافي X ريال بيتيس - 9:30 مساء - beIN SPORT FR HD3
مواعيد كأس رابطة المحترفين الانجليزية
توتنهام X تشيلسي - 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب X نادي مصر -3:00 عصرا
إنبي X مصر المقاصة -5:30 عصرا
بيراميدز X الاتحاد السكندري - 8:00 مساء