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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم، الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري أبطال اوروبا والدوري الإسباني والدوري المصري 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 

أمونيا نيقوسيا القبرصي X أولمبياكوس اليوناني - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD5

فرينكفاروزي المجري X مولده النرويجي -  9:00 مساء - beIN SPORT FR HD6

ديناموكييف الأوكراني X جينت البلجيكي - 9:00 مساء -  beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

ريال سوسيداد X فالنسيا  - 7:00 مساء - beIN SPORT FR HD3

خيتافي X ريال بيتيس - 9:30  مساء - beIN SPORT FR HD3

مواعيد كأس رابطة المحترفين الانجليزية

توتنهام X تشيلسي - 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري 

المقاولون العرب X نادي مصر -3:00 عصرا

إنبي X مصر المقاصة  -5:30  عصرا

بيراميدز X الاتحاد السكندري - 8:00 مساء

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