شعراوي: تدريب 80 موظفًا بـ5 محافظات على إدارة المشروعات إلكترونيًا

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمقر الوزارة.





وشهد اللقاء متابعة اللواء محمود شعراوى، للجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية، فى دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.





كما تم خلال الاجتماع استعراض خطه التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعه لها ، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظه أونلاين .





وأكد اللواء محمود شعراوى ، على اهتمام الوزارة بتحسين مستوي الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن .





وشهد اللقاء أيضًا البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التٱمين الصحي الشامل وذلك علي إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونيًا بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وكذا التعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجيًا ومؤسسيًا وربطها بشبكة الكترونية مع مركز سقارة .





كما استعرض اللقاء إمكانية التعاون بين الوزارتين لتٱهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلى علي غرار شهادة ال icdl ، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الألي بمركز سقارة و المستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز .



