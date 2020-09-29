بسرعة مذهلة.. نوع مهمل من الزيوت يخلصك من الصداع

تستخدم الزيوت الأساسية بشكل شائع كعلاجات منزلية لأنواع مختلفة من الأمراض.











على الصعيد العالمي، يتم استخدامها تقليديًا كمضاد للالتهابات، كمادة مهدئة ومطهرة وتستخدم بشكل شائع في الطب التكميلي والبديل أيضًا، إليك بعض الزيوت الأساسية والزيوت الأساسية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع









ما هي الزيوت الأساسية؟



وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، إليك بعض أنواع الزيوت الأساسية لعلاج الصداع مثل عشب الليمون والخزامى والأوكالبتوس والنعناع وشجرة الشاي والقرنفل وإبرة الراعي واللبان وغيرها.





لا يجب أبدًا وضع الزيوت الأساسية على الجلد مباشرةً ويجب تخفيفها بزيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند قبل الاستخدام، إذا كنت تعاني من صداع أو صداع نصفي، يمكنك استخدام هذه الزيوت الأساسية للمساعدة في تخفيف شعورك.









زيت اللافندر الأساسي



وتعد أبرز الزيوت الأساسية التى تساعد فى التخلص من ا لصداع زيت اللافندر الأساسي بشكل شائع لتخفيف التوتر، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن هذا الزيت الأساسي يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الصداع والصداع النصفي.









وفقًا لدراسة نشرت في Evidence Based Complementary Alternative Medicine، فإن استنشاق زيت اللافندر يمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي الحاد.









خلال الدراسة، قام 47 مريضًا يعانون من الصداع النصفي باستنشاق زيت اللافندر الأساسي وأبلغوا عن انخفاض كبير في الألم وأعراض أخرى بعد 15 دقيقة.









وأظهرت دراسة أخرى أن زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يعالج بشكل فعال صداع التوتر لدى الطلاب.





