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رياضة

حرم زميله من هدف.. أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد أنانية محمد صلاح

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
جاري نيفيل - محمد
جاري نيفيل - محمد صلاح
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محمد السعيد
انتقد جاري نفيل، أسطورة نادي مانشستر يونايتد، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق لفيربول، بسبب أنانيته خلال إحدى هجمات الريدز أمام أرسنال، أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وتفوق ليفربول على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد الريدز إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف إيفرتون، المتصدر بفارق الأهداف.

واستخلص محمد صلاح الكرة  من أمام زميله جوتا الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل، ليهدرها النجم المصري في النهاية.



وقال جاري نيفيل، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كان لا يجب على صلاح أن يحصل على الكرة من أمام جوتا، لكن الجانب الأناني في " مو" ظهر خلال هذه اللعبة".


وأضاف: "رغم أن الأنانية أحد أبرز نقاط قوة صلاح، إلا أنه كان يجب أن يترك هذه الكرة لـ جوتا".


وواصل: "محمد صلاح لاعب رائع لكنه كان يدرك أن هذه ليست فرصته، ولولا تدخله لسجلت الكرة هدفا من نصيب جوتا".


يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف.


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