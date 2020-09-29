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حوادث

السيطرة على حريق في مصنع ألياف الموز بحي الكوثر بسوهاج

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
حريق
حريق
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أنغام الجنايني

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بغرفة داخل مصنع لتصنيع ألياف الموز بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة الكوثر، يُفيد بنشوب حريق بغرفة داخل مصنع لتصنيع ألياف الموز بالمنطقة الصناعية.

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وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل وقوع خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال "مريم. ر"، 33 عامًا، مدير مسؤول المصنع، تبين نشوب الحريق بغرفة تُستغل لحفظ الأوراق "أرشيف" بمصنع لتصنيع ألياف الموز، وقررت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، سبب اشتعال النيران ببعض الأوراق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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