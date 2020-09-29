محافظ بورسعيد يستقبل مدير صندوق العشوائيات لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمناقشة أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات .





ورحب اللواء عادل الغضبان ، بالمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، مؤكدا على اهمية الزيارة فى التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بما يساهم فى دعم خطط التنمية والتطوير التى تشهدها المحافظة فى هذا الملف .





وأشاد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، بالطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات ، مؤكدا أن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ، ساهمت فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .







