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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مدير صندوق العشوائيات لبحث سبل التعاون

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمناقشة أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات .

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بالمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، مؤكدا على اهمية الزيارة فى التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بما يساهم فى دعم خطط التنمية والتطوير التى تشهدها المحافظة فى هذا الملف  .

وأشاد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، بالطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات ، مؤكدا أن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ، ساهمت فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .


وأوضح المحافظ ان بورسعيد شهدت تقدما كبيرا فى أعمال التطوير التى تمت بعدد من القطاعات ، لافتا إلى أهمية ملف تطوير العشوائيات ، ورفع كفاءة المناطق العشوائية وإعادة تأهليها لتصبح على أعلى مستوى بما يضاهى كبرى المشروعات الحضارية التى تتم بأرض بورسعيد فى إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة بالمحافظة .
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