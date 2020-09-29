تلفزيون الكويت يقطع بث برامجه ويذيع آيات من القرآن الكريم

قطع تلفزيون الكويت بث برامجه قبل قليل وبدأ إذاعة آيات من القرآن الكريم؛ حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية





وقبل قليل، دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم، بالعمر والصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.





وكتب رئيس مجلس الأمة الكويتي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللهم إرزق أميرنا ووالدنا فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافية، وإجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه، وأبقه ذخرًا وسندًا لبلده وأمته يا رب العالمين".





ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.





يأتي ذلك بعد تداول أنباء عارية عن الصحة بشأن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومزاعم عن وفاته.





كان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.





وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.



