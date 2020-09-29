البحيرة تفتتح 8 مشروعات لخدمة أبناء دمنهور.. محطتا صرف صحي بتكلفة ٦٥ مليون جنيه.. والمحافظ: تنفيذ 2941 مشروعا تنمويا خلال عامين

بـ 20 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يفتتح مجمع الأمراض المتوطنة ومبنى مديرية الصحة

بتكلفة 25 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يفتتح 88 وحدة سكنية بمركز دمنهور





افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، محطة رفع صحي بقرية الحجناية، بالتزامن مع افتتاح محطة صرف صحي بقرية سنطيس بتكلفة إجمالية ٦٥ مليون جنيه.





وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع عباره عن: إنشاء محطة رفع صحي بقرية الحجنايه بتكلفه اجمالية ٣٠ مليون جنيه ويضم شبكة انحدار بطول 6.5 كم وخطوط طرد بطول 3.7 كم ويخدم 15 ألف نسمة من أبناء القرية والقرى المحيطة، لافتًا إلى أنه تم بالتزامن مع ذلك تم افتتاح محطة صرف صحي كفر سنطيس بمركز دمنهور (محطة رفع، شبكة إنحدار، خط طرد) بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.







وأكد "آمنة" أن محافظة البحيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب بمدن ومراكز المحافظة، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمثل أولوية ملحة، حيث ظهر هذا جليًا في حجم الاعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة في مدينة دمنهور، حيث افتتح ٤٤ وحدة سكنية عبارة عن عمارتين سكنيتين و١٥ محلا تجاريا بأرض الإنشاء والتعمير بدمنهور ضمن المشروع القومي للإسكان بتكلفة ١٢ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه





وأكد محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في جميع القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 44.5 مليار جنية





جاء ذلك خلال جولته، صباح اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة دمنهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة بتكلفة استثمارية 177 مليون.





وقال محافظ البحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم افتتاح 8 مشروعات قومية في مركز دمنهور لخدمة المواطن فى القرى بقطاع الصحة، والإسكان، والصرف الصحي، والتعليم، بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه الافتتاحات جزء من العديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن في جميع مراكز المحافظة.





وأضاف أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية يفوق ما تم إنجازه في سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لجميع المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية والذى يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





وأكد اللواء هشام آمنة استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين

جاء ذلك خلال افتتاحه مبنى مديرية الصحة الجديدة ومبنى الأمراض المتوطنة بتكلفة 20 مليون جنيه على مساحة 5000 م2، ويضم 3 أدوار: دور أرضي (بهو المدخل، ومكاتب ومعامل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ومكاتب شئون العاملين، والأرشيف وشئون المقر، والسويتش، وغرف الكهرباء

الدور الأول علوي عبارة عن "مكتب وكيل والوزارة، العلاقات العامة، مديري العموم، مديري إدارة المستشفيات والطوارئ، المكتب الفني والرقابة الداخلية، إدارة العلاجي والمستشفيات، مركز المعلومات، الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، التفتيش المالي والاداري والشئون القانونية، المخازن ومراقبة العهد، الادارة الهندسية، قاعة الإجتماعات، غرف الكهرباء

أما الدور الثاني علوي فعبارة عن "وكيل المديرية، الزمالة، رؤساء القطاعات، التطوير والدعم الفني، مديري الإدارات الفنية والوقائية، الرعاية الأساسية، التمريض، التدريب، ادارة الحسابات، ادارة التموين الطبي، أطبائي العلاجية، قاعة الاجتماعات، غرف الكهرباء

ووجه المحافظ، خلال الافتتاح بضرورة حسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في جميع القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، لافتًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروعا على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في جميع مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاستثمار والإسكان بإجمالي تكاليف استثمارية قدرت بـ 44.5 مليار جنيه

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الإشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام المساعد، والعقيد شريف عبد الباري، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة هناء عطية، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وقيادات الصحة





رافق المحافظ خلال الافتتاح، المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام المساعد، والعقيد شريف عبد الباري، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب، والمهندس هشام أحمد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.