باتشيكو يقود أول مران له مع الزمالك

قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الفريق لأول مرة اليوم بعدما قام بتوقيع العقود مساء أمس مع مساعديه.





وتواجد المدرب البرتغالي في الملعب بقيادة المران وحرص على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم .





بعدها خضع الجميع لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا ثم انطلق المران.





خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل مران الفريق اليوم.





يأتي ذلك في إطار البروتوكول الطبي قبل المباريات حيث يستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.