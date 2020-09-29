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فن

تارا عماد تكشف نصائح مجدي الهواري لها فى مسرحية علاء الدين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قالت الفنانة تارا عماد فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن كواليس مسرحية علاء الدين للفنان أحمد عز، كانت لذيذة، لافتة إلى أنها كانت متخوفة من العرض لانها عملها الأول على المسرح، ولكن ما وجدته فى الكواليس جعلها تطمئن.


كما  كشفت عن نصائح المخرج مجدي الهواري لها، وقالت أنه كان ينصحها دائما بالتحرك على المسرح لإظهار تفاصيل الشخصية أكثر، لافتة إلى أنها تجرأت أكثر بعد عرض المسرحية أكثر من مرة، وبدأت فى تطوير تفاصيل الشخصية التى تجسدها.


مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).


أقرأ أيضا..(تارا عماد: بكيت خوفا من الجمهور في مسرحية علاء الدين)


المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.


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