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حوادث

ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين حال محاولته التحرش الجنسي بالمحلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:52 م
المتهم
المتهم
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احمد علي
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم  عامل نظافة أستدرج طفلتين حال محاولته التحرش الجنسي بهم  باحدى الأراضى الزراعية بمنطقة منشيه البكري بالمحلة الكبرى.
كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغا من حارس عقار بمنطقة الشعبية يتهم فيه عامل نظافة مقيم بقربة بلقينا بأستدراج طفلتين الأولى ٧ سنوات والثانية ٥  سنوات ومحاولته التحرش الجنسي بهم فى أحدى الأراضى الزراعية ولم يتمكن من هتك عرضهما .

وكشف ولى أمر الطفلتين فى البلاغ، أن صاحب معتق وبعض الخفراء شاهدوا المذكور أثناء محاولته التحرش الجنسي بالطفلتين وتمكنوا من أنقاذهم ثم ألقوا القبض عليه  وبمناقشة المتهم تبين أنه يعمل فى مستشفى الصدر.

وتمكن  الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة من ضبط المتهم لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق كما أمرت بحبس المتهم ٤ ايام علي ذمه التحقيقات .
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