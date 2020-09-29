المالية: تأثير جائحة كورونا أثبت أن التطوير أساس الإصلاح وليس رفاهية

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وزارته قطعت شوطا كبيرا في الميكنة، لافتا إلى أن تأثير جائحة كورونا أثبت أن التطوير لم يعد رفاهية، وأنها أساس الإصلاح.





جاء ذلك خلال، ندوة إلكترونية بعنوان: "التجربة الصينية في تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمى: الدروس المستفادة لمصر"، التي عقدتها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء

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وتهدف الندوةالي التعرف على التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها في مصر، وذلك بمشاركة الوزير المفوض هان بينغ بسفارة جمهورية الصين الشعبية، وخبراء من الجانبين.





واشاد كوجك بدور المركز للدراسات الاقتصادية في عقد هذه الندوة للاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال،







