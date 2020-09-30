بعد تفقد رئيس الوزراء له.. قصة مقلب قمامة تحول لأكبر تجمع سكني لشباب كفر الشيخ.. شاهد

لم يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه المنطقة المكدسة بالقمامة والنفايات منذ عشرات السنين إلى مدينة سكنية ذات طبيعة معمارية جميلة، هذا ما حدث بالفعل في مدينة كفر الشيخ، والتي شهدت في عهد الرئيس السيسي، إنشاء أكبر تجمع سكني للشباب "تحيا مصر"، بغرب مدينة كفر الشيخ.





بدأ هذا المشروع السكني العملاق، الذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، في عام 2018 م، في عهد المحافظ الأسبق اللواء السيد نصر، والمهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ، ورئيس المركز والمدينة - آنذاك - بعد تحويل مقلب القمامة إلى مشروع سكني.





ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، في ذلك التوقيت في رفع نحو مليون و250 ألف متر مربع من القمامة والمخلفات المتراكمة في هذا المكان منذ عشرات السنين، حتى تم تسليم الأرض بلا أي مخلفات إلى مديرية الإسكان لإنشاء العمارات السكنية عليها.





يقع مشروع "تحيا مصر" السكنى على مساحة 15 فدانًا، ويتضمن خلال هذه المرحلة إنشاء وتنفيذ 37 عمارة سكنية و11 برجًا، تضم 1400 وحدة سكنية، إلى جانب 547 محلًا تجاريًا، و11 وحدة إدارية، وجراج بدروم بمسطح 7 آلاف م2.





وخلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان الإجتماعي بأرض "تحيا مصر"، بغرب مدينة كفر الشيخ.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن هذا المشروع يعد أكبر تجمع سكني للشباب بمدينة كفر الشيخ، ويقام على مساحة تصل إلى نحو 15 فدانًا، لتوفير المسكن الملائم للشباب.





ونوه المهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، إلى أنه تم الانتهاء من 28 عمارة لإسكان الشباب حتى الآن بأرض "تحيا مصر"، بواقع 565 وحدة سكنية، و 355 محلًا تجاريًا، و11 وحدة إدارية، وتم تسليمها لوزارة الإسكان.





وأشار إلى أنه جار تنفيذ المرافق لها، بما يشمل إتمام شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع حول تلك العمارات، والانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء الداخلية بها، وجار إنهاء أعمال شبكات الغاز الطبيعي بالموقع.





وتابع، تم الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية للشوارع المحيطة، وفي الوقت نفسه انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأعمال رصف الموقع العام للسير في إجراءات الطرح بمعرفة وزارة الإسكان.





كما أوضح أنه جار تنفيذ 9 أبراج من المشروع تضم 558 وحدة سكنية و125 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم طرح برجين آخرين بإجمالي عدد وحدات 108 وحدات و 20 محلا، وجار إعداد المقايسات الخاصة بتنفيذ 9 عمارات بإجمالي 169وحدة سكنية و 27 محلا تجاريا.





ومن جانبه، شرح اللواء جمال نور الدبن، محافظ كفر الشيخ، الموقف الخاص بأعمال رصف طريق سعد زغلول، الذى تم البدء فى الأعمال الخاصة به منذ شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى مطلع شهر مارس المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه.





وأشار المحافظ إلى الموقف التنفيذى لمشروع توسيع ورفع كفاءة طريق أبو عمر، بطول 1 كم، وعرض 14 م، فى الاتجاهين، هذا إلى جانب موقع مشروع إنشاء طريق كفر عسكر، الذى يربط بين رافد كفر الشيخ/ بلطيم، مرورًا بقرية كفر عسكر، فى الاتجاهين، بطول 1.5 كم، وعرض 13.4م.



