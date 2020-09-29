عمرو حنفي: إجراءات صارمة ضد من يقوم بزيادة أسعار السلع الغذائية في البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل جولته التفقدية في أسواق المحافظة.





وقال حنفي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أقوم بجولة تفقدية في الأسواق قبل الذهاب لمكتبي يوميا، مضيفا أن الجولة التفقدية تستهدف متابعة الأسواق وضبط الأسعار.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن أسعار الخضروات والفاكهة مناسبة للجميع، مستدركا أنه :"وأحب أنزل الشارع وأشوف الأمور بنفسي، وأقوم بالعمل الميداني في الشارع بشكل مستمر".





وقال إنه وجه برفع القمامة حول سوق الخضار بالغردقة، لافتا إلى أنه سيتم إحالة أي محتكر للسلع الغذائية للنيابة.





وأكمل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه اتخذنا اجراءات صارمة ضد من يقوم بزيادة أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه أنه أتابع يوميا أسعار السلع الأساسية في المحافظة.





وأشار إلى أن مخابز البحر الأحمر تعمل بصورة طبيعية ويتم فتح مخابز جديدة لخدمة المواطنين.



