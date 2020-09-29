6 خطوات بسيطة تساعدك في التخلص من إدمان هاتفك الذكي

أصبحت الهواتف الذكية جزء مهم من حياتنا الآن عمومًا، فيمكن من خلالها إنجاز العديد من الأعمال، مع إتاحة العديد من المميزات الأخرى، فإذا كنت من محبي الهواتف الذكية، وتقضي ساعات طويلة من وقتك عليه، سواء كان في العمل أو التصفح المستمر للتطبيقات المختلفة، فقد يسبب ذلك لك العديد من المشاكل الصحية ومشاكل بالعمل، وقد نشر موقع صدى البلد من قبل أضرار وأعراض إدمان الموبايل ، والآن نقدم لك بعض النصائح للتخلص من هذا الإدمان فما عليك سوى اتباع بعض الخطوات البسيطة:









1- حدد لنفسك جدول





من الخطوات الأساسية التي قد تبعدك عن الهاتف ، هي تحديد جدول لنفسك ، أي وضع أوقات محددة لك لتفقد هاتفك، وضبط منبه هاتفك بالأوقات الالمسموح لك بها أن تتفقد الهاتف، ابدأ بكل ربع ساعة، ثم كل نصف ساعة، ثم كل 45 دقيقة، وأخيرا كل ساعة، اقض دقيقة واحدة لتفقد جميع الرسائل والاشعارات، ثم أعد ضبط المنبه مرة أخرى، بهذا تقل احتمالية تعلقك بهاتفك، بل وتساعدك على التخلص من حالة الادمان للهاتف، ولتقليل رد الفعل والاستجابة لاشعارات الهاتف، يمكنك أن تخبر أصدقائك وعائلتك أنك لا نرد على الرسائل إلا في أوقات محددة، وليس بالسرعة التي اعتادوا عليها منك.





2-اغلق أكبر عدد ممكن من الاشعارات





ليس عليك أن يتم تتفقد هاتفك في كل مرة تتلقى الاشعارات والاعجابات على مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة ، تعتبر وسيلة بسيطة وفعالة بشكل لا يصدق، أن تقوم بإغلاق الاشعارات التى تقطع وقتك تباعا، فقد توجه لاعدادات هاتفك، وتحكم بالاشعارات المهمة التي تريد أن تصلك وابتعد عن باقي الاشعارات التي قد تدفعك لتفقد الهاتف.





3- احذف التطبيقات التي قد تشتت انتباهك من شاشة هاتفك





العديد من عمليات استخدام الموبايل، عبارة عن تصرف غير واعي، أي أنه يتم دون وعي مننا لأننا تعودنا عليه، فنتنقل بين التطبيقات المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لتفقد الرسائل أو غيرها دون الشعور بما نفعله ؛ لكن إذا كان عليك أن تتفقد تطبيق بعينه باستمرار، قم بوضعه في مكان ما واضح بهاتفك، لكي تقلل من وقت التعرض العرضي لبقية الهاتف.





4- احتفظ بتطبيقات تساعدك على التطوير من نفسك





وذلك يكون عن طريق تطبيقات تعلم لغة جديدة، وقم بوضعه في المقدمة أو الوسط ، كما يمكنك حذف تطبيقات معينة مثل فيسبوك او تويتر تماما، وقللاستخدام الويب على هاتفك الذكي.





5- ابعد هاتفك عنك وقت النوم:





لاتدع هاتفك يصبح آخر شئ تراه قبل النوم وأول شئ تراه عند الستيقاظ، لذلك قم باستخدام منبه عادي للصباح بدلا من منبه الهاتف، لكي لاتضطر للتعامل مع الهاتف صباحا، وهكذا لن تبدأ صباحك بالانغماس في دوامة من الرسائل والتحديثات.





6- اخفض إضاءة هاتفك



