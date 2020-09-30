AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هام جدًا في الشتاء.. المصل واللقاح توضح الفئات الأكثر أهمية للحصول على لقاح الأنفلونزا.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الشتاء القادم سيكون تحديًّا؛ لأننا نمر بأزمة انتشار فيروس كورونا، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن فيروس البرد مختلف تماما عن مجموعة فيروسات الانفلونزا.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن أعراض البرد هو فيروس ضعيف يؤدي إلى احتقان بسيط فى الحلق، وارتفاع حرارة بسيط، ولا يوجد تكسير فى العظام مع وجود الرشح من الأنف.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فيروس الأنفلونزا هو مرض سريري، ومن أعراضه ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم من الممكن ان تصل إلى 40، وتكسير بالعظام ومن الممكن أن تصل الى آلام تنفسية، وكحة من الممكن ان تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أننا كل عام نتعامل مع مصل ثلاثي ولكن هذا العام أوصت منظمة الصحة العالمية بدخول مصل رابع تمت إضافته للقاح، وهذا لا يمنع أنه لدينا اللقاح الثلاثي والرباعي، متابعا أن اللقاح الثلاثي يستخدم لمن هم فوق الـ 6 أشهر، أما اللقاح الرباعي فيستخدم لمن هم فوق الـ 4 سنوات.

وأشار إلى أن هناك فئات لا بد من أن تأخذ هذا اللقاح هذا العام للضرورة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي حساسية الصدر، ومرضي السكر، ومرضي التليف الرئوي، ومرضي القلب، ومرضي ضعف المناعة، والحوامل والأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح: روسيا لم تطبق المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح كورونا

المصل واللقاح: إصابة الأطفال بـ كورونا بدون أعراض

التزموا علشان نعدي الشتاء على خير.. أمجد الحداد : ارتداء الكمامة يقلل من خطر الإصابة بكورونا

يستغرق عاما كاملا .. المصل واللقاح تكشف عن تفاصيل المرحلة الثالثة لاختبار مصل كورونا| فيديو

بشرى سارة.. المصل واللقاح: مصر على أعتاب إنتاج لقاح لـ كورونا

د. سعاد شريف تكتب: مصل الإنفلونزا يعزز المناعة ويحميك من كورونا

ترشيحاتنا

آخر ظهور لـ أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. شاهد

أحمد موسى: أمريكا تصفع أردوغان بهذا القرار العاجل

ميدو: التحقيقات في الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور ستستغرق وقتا طويلا

«خاص» استبعاد الأرجنتيني أروابارينا من حسابات الأهلي.. والمفاضلة بين 3 مدربين

ملعوب في جيناتهم.. فنانة تعلن على الهواء تفاصيل التنمر عليها وأولادها

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

المركبة الطائرة تنطلق من معرض بكين .. صور

مفقودة منذ عامين.. تفاصيل العثور على امرأة حية في عرض البحر بعد معاناة مرعبة.. فيديو