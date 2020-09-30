هام جدًا في الشتاء.. المصل واللقاح توضح الفئات الأكثر أهمية للحصول على لقاح الأنفلونزا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة ب المصل واللقاح ، إن الشتاء القادم سيكون تحديًّا؛ لأننا نمر بأزمة انتشار فيروس كورونا، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن فيروس البرد مختلف تماما عن مجموعة فيروسات الانفلونزا.





وأضاف الدكتور أمجد الحداد خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن أعراض البرد هو فيروس ضعيف يؤدي إلى احتقان بسيط فى الحلق، وارتفاع حرارة بسيط، ولا يوجد تكسير فى العظام مع وجود الرشح من الأنف.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فيروس الأنفلونزا هو مرض سريري، ومن أعراضه ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم من الممكن ان تصل إلى 40، وتكسير بالعظام ومن الممكن أن تصل الى آلام تنفسية، وكحة من الممكن ان تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.





وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أننا كل عام نتعامل مع مصل ثلاثي ولكن هذا العام أوصت منظمة الصحة العالمية بدخول مصل رابع تمت إضافته للقاح، وهذا لا يمنع أنه لدينا اللقاح الثلاثي والرباعي، متابعا أن اللقاح الثلاثي يستخدم لمن هم فوق الـ 6 أشهر، أما اللقاح الرباعي فيستخدم لمن هم فوق الـ 4 سنوات.





وأشار إلى أن هناك فئات لا بد من أن تأخذ هذا اللقاح هذا العام للضرورة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي حساسية الصدر، ومرضي السكر، ومرضي التليف الرئوي، ومرضي القلب، ومرضي ضعف المناعة، والحوامل والأطفال.