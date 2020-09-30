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محافظات

إقبال متزايد على المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بشمال سيناء

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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احمد صالح
شهدت النقاط الطبية الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة شمال سيناء، إقبالا متزايدا من جانب المواطنين فى مختلف المناطق.

وأكدت الدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة، أن الإقبال يتزايد على نقاط المبادرة للفحص، وأن الطواقم الطبية منتظمة فى عملها لتنفيذ المبادرة من أمام المساجد وفى المراكز الحضرية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين فى إطار المبادرة.

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام إدارة الطب الوقائى،   أنه يتم الكشف والفحص وتقديم العلاج اللازم مجانا بهدف تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض .. حيث يستفيد منها جميع المواطنين وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأضاف الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عامًا وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عامًا والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

 
وأوضح فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام، أن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، علاوة على تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بالمراكز الحضرية بالمحافظة، وأنها تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.


ومن جهة أخرى، أعلنت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة عن افتتاح نقاط فحص جديدة للمبادرة فى منطقة الساحة الشعبية بوسط مدينة العريش ذات الكثافة الجماهيرية لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، تستمر حتي نهاية ديسمبر القادم .. حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .. إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.

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