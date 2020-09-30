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مرأة

كيفية اختيار فستان لأم العروس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:01 م
كيفية اختيار فستان
كيفية اختيار فستان لأم العروس
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أسماء عبد الحفيظ

الزفاف هو اليوم الذي ستعتزي به بقية حياتك ، عندما تقرري أخيرًا الدخول في شركة مع شريك حياتك ومشاركة كل الأوقات الجيدة والسيئة. بالإضافة إلى المتزوجين حديثًا وأفراد أسرهم المباشرين والضيوف الآخرين ، سيتذكرون أيضًا حفل الزفاف ، إذا كان ذلك بسبب الموسيقى الجيدة ، أو إذا كانوا متزوجين حديثًا ، أو أصدقاء عزيزين ، أو لسبب آخر. على أي حال ، إذا نظرت إليه هو اليوم الذي يهم كيف تبدو.

تسوق فستان جديد لوالدة العروس

يعتمد اختيار فساتين السهرة أو البدلات أو ربما على ما إذا كان هناك قواعد لاختيار فساتين السهرة .

لذلك كشف موقع fashion، عن أفضل الخطوات لاختيار فستان والدة العروس فى حفل الزفاف.

إذا كانت لديك الحرية ، فحدد أي لون وجدت به حتى الآن. الزي الاحتفالي لحفل الزفاف هو أسهل طريقة للاختيار حتى تصل إلى تلك الملابس التي تشعري فيها بأمان أكبر والتي لا تعيقك.


لا تنس قبل الحدث الكبير جيدًا أن تختاري حذائك الجديد مريح حتى لا تصاب بالبثور والجروح. تحققي مرة أخرى من تطابق اللون ولديك كل ما تحتاجه وتبدو رائعة في حفل زفاف ابنتك.

ما هو المهم في كل هذا؟

  يجب أن تعرف كيف ترتدي. لذلك ، إذا كنت تحب أسلوبًا مختلفًا قليلًا وترى على التلفزيون شيئًا تحبه ، فيجب أن تدرك أنك قد لا تبدو جيدة فى هذا الأسلوب في الأساس ، أردنا أن نشير إلى أن الفساتين الرسمية لا يجب بالضرورة أن تكون طويلة وكلاسيكية ، فمن الضروري أن يتم حياكتها بحيث يمكن تركيب الأنظمة في حدث احتفالي.

قبل اختيار الفستان ، من المهم أن تعرفي ما يناسبك ، وأن تتعرفي على مجموعات الموضة التى تؤكد على نقاط قوتك ، وبالتالي تحجب العيوب أيضًا. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين من كيفية اختيار الأفضل لنفسك ، من الجيد دائمًا الاتصال بالأخت أو الصديق المفضل.

في حال لم تكن معتادًا على أحدث اتجاهات الموضة ، فلن تخطئ إذا كنتي تبحثي عن فستان أسود صغير. في الواقع ، لسنوات عديدة ، يحتل اللباس المشار إليه المركز الأول بين الملابس العصرية إلى الأبد التي لن تصبح قديمة.

ما يعني أن الاختيار يعتمد من شخص لآخر ، فالجميع يختار نموذجًا يسلط الضوء على الجمال وكما هو مذكور أعلاه ، يمكنه إخفاء العيوب. يمكن اكتساب الفكرة من خلال النظر إلى المشاهير.

مهما كان الفستان التي شاهدتها على ممثلة مشهورة ، فربما لن يبدو فستانك جيدًا. لذلك ، قبل الخياطة يجب أن تفكري بعناية في النموذج الذي سيكون أفضل طريقة لتقديم جمالك.

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