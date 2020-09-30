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فن

شاهد.. ممثلة تركية شهيرة ترقص على أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان "فيديو"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
لاقت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان، والتي قدمها مع النجم العالمي ميتري جيمس، انتشارًا كبيرًا خارج نطاق الشرق الأوسط. 

وظهرت النجمة التركية تشاغلا شيمشك في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على اغنية يا "حبيبي" وتغني بعض مقاطع الأغنية.

وحقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 19 مليونا و122 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك. 

وتقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.
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