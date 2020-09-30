دراسة: نقص هرمون التستوستيرون علامة على إصابة الرجال بـ كورونا.. وأبرز مضاعفاته

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في

وأكد الباحثون، أن هناك علاقة مباشرة بين الإصابة بفيروس كورونا لدى الرجال، و انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

حتى بين الرجال الذين لم تظهر عليهم أي أعراض

فيروس

على الإطلاق؛ حيث أبلغ

ثلثهم

عن انخفاض الدافع الجنسي، وهي علامة منبهة على انخفاض هرمون التستوستيرون.