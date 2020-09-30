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مرأة

دراسة: نقص هرمون التستوستيرون علامة على إصابة الرجال بـ كورونا.. وأبرز مضاعفاته

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:02 م
نقص هرمون التستوستيرون
نقص هرمون التستوستيرون علامة على إصابة الرجال بـ كورونا
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آية التيجي
توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة مرسين بتركيا، إلى أن فيروس كورونا يستنزف هرمون التستوستيرون لدى الرجال ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة وكذلك سلبهم الدافع الجنسي

وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، بتحليل مستويات هرمون الجنس لدى 200 رجل كانوا في المستشفى بعد أن ثبتت إصابتهم بـ  فيروس كورونا المستجد Covid-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ووجد الباحثون، أن أكثر من النصف (51 في المائة) أصيبوا بحالة تسمى قصور الغدد التناسلية، حيث أصبحت أجسامهم لا تنتج ما يكفي من هرمون التستوستيرون، وتم استنزاف مستويات المشاركين من هذا الهرمون بنسبة 30 في المائة بعد الإصابة.

وأكد الباحثون، أن هناك علاقة مباشرة بين الإصابة بفيروس كورونا لدى الرجال، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون حتى بين الرجال الذين لم تظهر عليهم أي أعراض فيروس على الإطلاق؛ حيث أبلغ ثلثهم عن انخفاض الدافع الجنسي، وهي علامة منبهة على انخفاض هرمون التستوستيرون. 

وأضاف الباحثون، إلى ان هرمون التستوستيرون هو عنصرًا أساسيًا في تطوير الأعضاء الجنسية ونمو العضلات ، يساعد التستوستيرون أيضًا في تنظيم الاستجابات المناعية ، بما في ذلك مكافحة الالتهابات الفيروسية.

وتابع الباحثون، انه تم ربط المستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون بزيادة خطر الوفاة من الأنفلونزا ، وكذلك الالتهاب وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أن إصابة الرجال بفيروس كورونا يجعل أجهزتهم المناعية أكثر عرضة للضعف الشديد.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور سلاحي الدين جيان، أخصائي المسالك البولية في الجامعة، ان هذه الدراسة أثبتت ان انخفاض ​​هرمون التستوستيرون الكلي أو الجزئي عند الرجال علامة على إصابتهم بفيروس كورونا المستجد Covid-19. 

وأفاد جيان، انه يرتبط نقص هرمون التستوستيرون بضعف عمل الجهاز المناعي، وبالتالي مشاكل الجهاز التنفسي، و زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.
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