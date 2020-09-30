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محافظات

خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية محافظ المنوفية يشدد بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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مروة فاضل

شدد  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد والتنسيق الكامل مع حماية الأراضى بمديرية الزراعة والتعامل الفورى مع أى تعديات جديدة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيدًا على هيبة الدولة ، كما أكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كافة العقبات أمامهم تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء  بإنجاز الملف ، مشددًا على إعداد تقرير يومى لملف التصالح وما تم إنجازه بكل مركز ومدينة ،جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على المتابعة  الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية  والتأكد من سلامتها في إطار الاستعداد لموسم الشتاء وحفاظًا على سلامة المواطنين ، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة التراكمات أولا ًبأول والمتابعة اليومية  للمنظومة حفاظًا على المال  العام ومنع إهداره ولإضفاء  مظهرًا جماليًا  وحضاريًا يليق بمكانة المحافظة.

وفى إطار تنفيذ توجيهات قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمجلس المحافظين وجه محافظ المنوفية  رؤساء مراكز المدن بالسماح باستئناف البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول علي رخصة بناء بحد أقصي 4 أدوار وذلك لمن شرع في البناء فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة وحصر كافة التراخيص وما تم بها من إنشاءات مع عرض الموقف النهائي لكل مبني ، فضلًا عن  إنشاء وحدة لرصد المخالفات  بكل مركز ومدينة .هذا وقد وجه المحافظ رؤساء مراكز المدن بالتنسيق مع المستشار الهندسي للمحافظة بإعداد حصر لجميع الأراضي المملوكة للدولة لاستغلالها  الاستغلال الأمثل في بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
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