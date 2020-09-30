محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق بمنوف ويؤكد متابعات دورية للوقوف على نسب التنفيذ

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، فضلًا عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتى تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق بإعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.





حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رصف طريق برهيم بداية من ميدان الحصوة بطول 3 ألاف متر من الجهتين ، كما جارى رصف عدد ( 9) شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالى مسطح 123 كم بتكلفة تقديرية ما يقرب من ( 44 مليون جنيه) وهم (شارع الجيش ، شارع بورسعيد ، شارع الروضة ، شارع عبدالله النديم ، شارع السلخانة القديم ، شارع القشلا ، شارع مسقة البطحة ، شارع بين النهدين ، شارع الكنيسة، وشارع المدارس . وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.





وقد أوضح محافظ المنوفية بأنه وفقًا للخطة العاجلة للمحافظة لرصف الطرق المحلية سيتم رصف طريق 176 المرصوف يربط بين مفارق قرية تتا – مدخل شنوفة بطول 4 كم بتكلفة ( 4 ملايين جنيه)، وإعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق العراقية – طملاى بطول 15 كم بتكلفة ( 18 مليونا و500 ألف جنيه) وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى.



