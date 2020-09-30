AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بملابس مكشوفة..ميس حمدان تشارك جمهورها صورة من الجيم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:17 م
ميس حمدان
ميس حمدان
Advertisements
ندى فكري

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة  لها عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ميس حمدان في الصورة من الجيم وهي تقوم بالتمرينات الرياضية وهي ترتدي ملابس رياضية مكشوفة.


من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 

وأضافت ميس حمدان، لـ صدى البلد، أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر القنوات والإذاعات واليوتيوب، الخميس المقبل. 

«اصحى صحصح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف. 

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميس حمدان تخطف الأنظار على شاطئ البحر | شاهد

آخر أيام الصيفية.. ميس حمدان تودع الصيف على طريقتها الخاصة

من الچيم.. ميس حمدان تشارك جمهورها تمرينتها الشاقة

بـ إسكتش تمثيلي..ميس حمدان تبهر متابعيها بفيديو جديد لها عبر إنستجرام..شاهد

بحب ضحكتي.. ميس حمدان تشارك جمهوها صورا من الجيم

تعاون مثمر.. ميس حمدان تظهر برفقة نصر محروس قبل طرح الأغنية الخليجية

ترشيحاتنا

في أول كلمة له بعد اليمين.. البكاء يغلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. فيديو

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور

عقدة الكرة المصرية.. موسيماني صاحب خماسية صن داونز في الأهلي وحرمان الزمالك من اللقب الإفريقي

صحيفة جنوب أفريقية: موسيماني يستقيل من تدريب صنداونز ويقترب من الأهلي أو الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه